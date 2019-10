Dach pływalni już prawie gotowy

Kończy się remont dachu krytej pływalni w Jelczu-Laskowicach. Odnowiony dach powinien być gotowy już w listopadzie.

Przedmiotem robót jest rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z podbitką i obróbką blacharską oraz listew sufitowych nad pływalnią. W ramach remontu trzeba było też wykonać roboty dekarskie oraz instalacyjne związane z instalacją odgromową. W sumie to ponad 1600 metrów kwadratowych dachu.

W lutym na zlecenie inwestora przebadano stan techniczny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych dachu. Okazało się, pokrycie dachu z gontu bitumicznego nie jest szczelne. Uległo destrukcji i jest zużyte. Stan techniczny uznano za zły. Na podstawie przeprowadzonego orzeczenia i wizji lokalnej fachowcy stwierdzili, że stan techniczny dachu jest zły i należy wymienić oraz przeprojektować pokrycie nad całym obiektem wraz z korektą ocieplenia połaci dachu nad nieckami basenowymi. Do tego wieloletnie użytkowanie, wilgoć, grzyb spowodowały zużycie wielu elementów, znaczne ich ugięcie (ok. 3cm) i rozwarstwienie, co powoduje przemieszczania połączeń krokwi w kalenicy.

Kategoria artykułu: Aktualności