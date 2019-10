Dziś 35. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

W Oławie mamy pomnik, przypominający o tym – Oławski Pomniki Męczenników

Wykonania płaskorzeźby na pomniku, według artystycznej wizji Bogusława Kiczatego, podjął się Leszek Pliniewicz, artysta-rzeźbiarz, który przez pewien czas mieszkał w Oławie i wspólnie z żoną Gabą Prucnal prowadził galerię „Pod Kokotem”. Pomnik Męczenników uroczyście odsłonięto w niedzielę 24 października 2004, po zakończeniu mszy świętej w sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. W uroczystym odsłonięciu Pomnika Męczenników tłumnie uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, a także związków zawodowych, organizacji politycznych i pozarządowych. Poprzedzającą to wydarzenie mszę świętą celebrował ks. dziekan Stanisław Bijak, a okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz Andrzej Szafulski: – Na krzyżu widnieją trzy daty, to dni śmierci męczenników: Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia, Bernarda Lichtenberga, który zmarł w drodze do obozu koncentracyjnego i Jerzego Popiełuszki – wyjaśniał podczas kazania kustosz sanktuarium MBP. – Dwie stojące na pomniku postacie to św. Maksymilian i błogosławiony Bernard. Postać leżąca, w sutannie, ze skrępowanymi nogami, którą podtrzymuje orzeł w koronie, to ks. Jerzy Popiełuszko. Nam dorosłym, pomnik niech przypomina tamte lata, za które oni poświęcili życie. Natomiast kolejnym pokoleniom powinien przypominać o ich przodkach, którzy byli gotowi poświęcić się dla tego, co wielkie…

*

35 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, przygotowywał się do wyruszenia w podróż do Bydgoszczy. Tam, w duszpasterstwie ludzi pracy, miał wygłosić słowa dotyczące sprawiedliwości, prawdy i męstwa a także zaniechania nienawiści i przemocy. Z podróży tej, jak pokazała historia, nigdy nie powrócił. Zakatowane przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa ciało kapłana odnaleziono w wodach Wisły. Nieprzypadkowo data 19 października przez parlament i prezydenta RP wybrana została na doroczne Święto Duchownych Niezłomnych.

Od 18 do 20 października w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu trwają uroczystości upamiętniające 35. rocznicę dramatycznej śmierci kapłana. Już w piątek 18 października o godzinie 19:00 odbył się Wieczór Świadków, podczas którego pięć osób związanych z księdzem Jerzym Popiełuszką opowiedziało o jego drodze życia oraz dojrzewaniu do świętości.

19 października o godzinie 18:00 będą miały miejsce centralne uroczystości. W ich trakcie kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący liturgii, dokona poświęcenia kaplicy, w której w specjalnej gablocie wystawione zostaną relikwie sutanny jaka miał na sobie męczennik w momencie śmierci. Uroczystą liturgię zakończy modlitwa o kanonizację kapłana oraz złożenie wieńców przy jego grobie przez członków rządu, przedstawicieli służb mundurowych, Solidarności oraz licznych instytucji.

W uroczystościach weźmie udział rodzina księdza Jerzego, jego bliscy, przedstawiciele rządu i samorządów. Cały dzień honorową wartę przy grobie pełnić będzie blisko sto pocztów sztandarowych Solidarności.

20 października zaś, Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki znajdujące się na terenie parafii Świętego Stanisława Kostki, zaprasza do uczestnictwa w grze miejskiej. Jej uczestnicy poznają miejsca związane z działalnością kapelana Solidarności na terenie stolicy. Jednym z miejsc będzie Huta Warszawa, gdzie emerytowani członkowie Solidarności z 1980 opowiedzą uczestnikom o burzliwych latach 80tych, o walce o wolność i o zaangażowaniu w nią księdza Jerzego Popiełuszki.

„Osoba księdza Jerzego Popiełuszki nie należy jedynie do historii… ideały, które wskazał ksiądz Jerzy są uniwersalne i wskazują nam jak żyć dziś i jak myśleć o przyszłości” – powiedział kustosz sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki, ks. Marcin Brzeziński.

*

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia.

W ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu.

Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984, roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób męczennika odwiedziły blisko 23 miliony wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych.

inf.: Paweł Kęska, specjalista ds. rozwoju Muzeum, Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu oraz Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności