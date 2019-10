Będą odzyskiwać więcej odpadów. Mniej trafi na śmietnisko

Zmiany i inwestycje 25,5 mln złotych zainwestował Zakład Gospodarowania Odpadami Gać w modernizację i doposażenie spółki. Cel – większa ochrona środowiska



Zakład Gospodarowania Odpadami wraz z końcem października finalizuje realizację projektu o nazwie „Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Jego koszt to 25 667 214,09 złotych brutto, w tym 16 978 839,38 zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej. Pozostała wartość to wkład własny spółki.

– Celem projektu było zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu, czyli mamy odzyskiwać więcej surowców z odpadów trafiających do zakładu, a także zwiększyć wydajność linii – mówił nam Przemysław Seruga, dyrektor ZGO Gać, podczas tematycznej konferencji, która odbyła się w Gaci 11 października.

