Kolejne akcje na rzecz Tomcia Walecznego

Podczas trzech wydarzeń w SP nr 8 w Oławie na rzecz Tomka Pityńskiego (pisaliśmy o nim w poprzednim wydaniu GP-WO) udało się zebrać 22 842,84 zł



Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, uczniów, rodziców i nauczycieli wszystkie akcje wspaniale się udały. Zorganizowano na terenie szkoły kiermasz z ciastem, dyskotekę dla klas 0-3 zaplanowaną przez Radę Rodziców. W poniedziałek w Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele i dyrekcja poprosiła o udział w akcji „Zamiast kwiatka”.

W tym dniu zamiast tradycyjnych kwiatów w podziękowaniu za trud pracy nauczycielskiej, wszyscy wrzucali datki do puszek, przeznaczone na leczenie Tomcia. To wszystko spowodowało, że udało się zgromadzić ponad 22 tys. zł. Nie udało by się to wszystko gdyby nie zaangażowanie całej szkolnej społeczności, przewodniczącej Rady Rodziców przy SP nr 8 w Oławie Kamili Bartoszek, oraz dyrektor szkoły podstawowej nr 8 Barbary Jarockiej. Jak mówią organizatorki – Ósemka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i kolejne akcje są przygotowywane.

Na koncie na portalu http://zrzutka.pl/tomciowaleczny jest już 124 tys. zł. Każdy kto chce pomóc Tomciowi w powrocie do zdrowia, może wpłacić przez tą stronę pieniądze i pomóc tym samym w leczeniu.

(GK)

Kategoria artykułu: Aktualności