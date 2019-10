PKW: Brezdeń dopiero dziesiąty. Co z resztą „oławskich” kandydatów?

Zdzisław Brezdeń praktycznie bez szans na mandat

PKW podała już pełne wyniki okręgu wrocławskiego. Zdzisław Brezdeń zdobył 6300 głosów, co daje mu dziesiąte miejsce w okręgu wrocławskim wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. PiS w naszym regionie będzie mogło liczyć na pięć mandatów, więc by starosta mógł zostać posłem, cała zwycięska piątka musiałaby zostać obsadzona na stanowiskach, kolidujących z mandatem parlamentarzysty. Nie wydaje się, by było to możliwe.

Anna Leszczyńska z Koalicji Obywatelskiej zdobyła 3576 głosów i nie ma żadnych szans na mandat. Do Sejmu nie wejdą również Paweł Szyler z Bezpartyjnych Samorządowców (217 głosów) oraz Karol Zalewski z Koalicji Polskiej (542 głosy).

Senatorem okręgu nr 6 został Bogdan Zdrojewski z KO.

Kategoria artykułu: Aktualności