Celine Dion – niezapomniane koncerty wokalistki w Polsce

Wybitna kanadyjska piosenkarka zawita do naszego kraju już w 2020 roku. Celine Dion wystąpi przed polskimi fanami aż dwukrotnie – w Krakowie i w Łodzi. Niekwestionowana diva świata muzyki powróciła na scenę w wielkim stylu, by promować swój nowy album „Courage”. W oczekiwaniu na zbliżającą się wizytę artystki w Polsce przypomnijmy sobie jej wcześniejszy występ nad Wisłą i sprawdźmy, czego możemy spodziewać się podczas tych nadchodzących.

Celine Dion w Polsce – pierwszy koncert w naszym kraju

Artystka obdarzona niezwykłym głosem po raz pierwszy i jak dotąd jedyny odwiedziła Polskę w 2008 roku w ramach trasy Chances World Tour. Celine Dion dała wówczas koncert na krakowskich Błoniach. Specjalnie na potrzeby wydarzenia zbudowano od podstaw arenę koncertową. Ponad 60-tysięczna publiczność mogła zachwycić się pięknem głosu Celine Dion w trakcie niesamowitego, 2-godzinnego show. Oprócz utworów z płyty „Taking Chances” artystka zaśpiewała swoje największe hity, m.in. „All by Myself”.

Show wyreżyserowane przez Jamiego Kinga – producenta wielkich tras koncertowych Madonny i Christiny Aguilery – połączyło w sobie niezwykłe umiejętności wokalne piosenkarki i jej charyzmę z tańcem, barwnymi kostiumami i efektami wizualnymi, które zapierały dech w piersiach. Muzyczny spektakl podzielono na 4 części. W pierwszej z nich wokalistka zaprezentowała się w soulowym wydaniu, w drugiej – w rockowym. W trzeciej części Celine Dion przedstawiono jako ikonę mody, a w czwartej – artystka prezentowała motywy zaczerpnięte z kultur hiszpańskiej, romskiej i arabskiej.

Przed piosenkarką miała wystąpić Edyta Górniak. Ostatecznie na scenie na Błoniach zaśpiewała Natalia Lesz. Koncert Celine Dione w Polsce był niezwykle udany. Artystka bisowała dwukrotnie. Była też wzruszona tym, jak ciepło przyjęli ją fani w Krakowie.

Wielki powrót królowej – Celine Dion w Polsce już w maju!

W 2020 roku kanadyjska gwiazda powróci do kraju nad Wisłą po 12 latach od swojego pierwszego koncertu. Celine Dion wystąpi 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi i 25 maja w Tauron Arenie w Krakowie. Nadchodzące koncerty artystki w Polsce z pewnością będą najważniejszymi muzycznymi wydarzeniami pierwszej połowy roku. Występy w ramach Courage World Tour promują najnowszy album wokalistki, z którego pochodzą niedawno wydane piosenki „Imperfections”, „Lying Down”, oraz „Courage”. Utwory wskazują ekscytujący kierunek, jaki artystka obrała w swojej twórczości. Polscy słuchacze będą mogli poznać nowe kompozycje w czasie koncertów w Krakowie i Łodzi. Każde show ma łączyć w sobie liryczne, wzruszające ballady i bardzo rytmiczne utwory, porywające do tańca. Bilety na koncert Celine Dion w Polsce dostępne są na stronie https://www.alebilet.pl/bilety/celine_dion.

Co zaśpiewa Celine Dion – setlista koncertowa na występy w Krakowie i Łodzi w 2020

Chociaż na występy muzycznej divy musimy czekać jeszcze 8 miesięcy, możemy już przewidywać, jakie piosenki Celine Dion usłyszymy na scenach łódzkiej Atlas Areny i krakowskiej Tauron Areny. Artystka dała już kilka koncertów w ramach Courage World Tour w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Lista wykonywanych utworów pozostawała niezmienna w czasie każdego show. Możemy więc spodziewać się, że podobną setlistę artystka wybierze na koncerty w 2020 w Łodzi i Krakowie.

Wokalistka zaśpiewa utwory z nowego albumu „Courage”. Z pewnością polscy fani usłyszą też największy przebój Celine Dion – „My heart will go on”. Nie zabraknie też hitów takich jak „I’m Alive”, „All by Myself” czy „Bauty and the Beast”. Nie wiemy niestety, czy słuchacze będą mogli zachwycić się pięknem jednego z najpopularniejszych hitów Celine Dion – „Because you loved me”. Niewykluczone, że setlista ulegnie drobnym modyfikacjom i francuskojęzyczne utwory zostaną zamienione na anglojęzyczne.

Koncerty Celine Dion w Krakowie i Łodzi w maju 2020 z pewnością będą niezapomnianymi wydarzeniami pełnymi wzruszeń, czaru i piękna. Jako jedne z nielicznych okazji do usłyszenia artystki na żywo, bez wątpienia przyciągną tłumy fanów. Nie należy więc zwlekać ze zdobyciem wejściówek – bilety na koncert Celine Dion rozchodzą się błyskawicznie. Wystarczy przypomnieć sobie, jakim zainteresowaniem cieszyło się pamiętne show wokalistki w Krakowie w 2008 roku. Oprócz fanów uczestniczących w wydarzeniu na arenie koncertowej wiele osób zgromadziło się przy ulicach sąsiadujących z krakowskimi Błoniami, by choć w ten sposób usłyszeć wyjątkowy głos artystki z Kanady.

