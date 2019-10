Pokażcie, jak Wasza szkoła może być eko!

Fundacja Komputronik startuje z konkursem Eko Challenge

Segregowanie śmieci, wyłączanie prądu, zakręcanie wody czy ograniczenie stosowania toreb plastikowych – to najprostsze czynności, które wpływają na poprawę środowiska. Co jeszcze można zrobić by być bardziej eko? Fundacja Komputronik zachęca wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie, w którym dla uczestników i szkół do wygrania będą karty podarunkowe oraz ekologiczne rozwiązania technologiczne.

Szkoła, której zespół zdobędzie pierwsze miejsce, otrzyma dodatkowo 10 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego.

Problem ze stanem środowiska jest jednym z najbardziej palących zagadnień w ostatnich miesiącach. Smog, tony plastiku, zanieczyszczenia wody, emisja CO2 – to największe zagrożenia z którymi mierzy się społeczeństwo. Wiele mówi się o systemowych zmianach, ale warto zastanowić się czy nie lepiej zacząć dbać o ekologię od siebie.

Fundacja Komputronik przygotowała konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych oraz szkół specjalnych, którego celem jest szerzenie proekologicznych postaw wśród młodzieży i zachęcenie jej do dbania o swoje najbliższe otoczenie.

– Akcja startuje dziś, 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej. Nieprzypadkowo wybraliśmy ten termin, ponieważ chcemy mocno podkreślić jak ważna dla całego społeczeństwa jest edukacja proekologiczna. Jako Fundacja Komputronik chcemy na każdym etapie ułatwiać dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację i motywujących do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. Tym razem zdecydowaliśmy zaangażować się w walkę o środowisko i promować proekologiczne postawy. W związku z tym przygotowaliśmy konkurs „Pokażcie jak Wasza szkoła może być eko!”. Zadaniem jest nagranie przez grupę uczniów krótkiego filmu z odpowiedzią na konkursowe pytanie – mówi Monika Buczkowska, prezes Fundacji Komputronik.

Eko Challenge

Co zrobić by wziąć udział w konkursie? Wystarczy zebrać grupę osób, nagrać krótkie video prezentujące odpowiedź na pytanie: „Co Wasza szkoła może zrobić, aby być eko?” i przesłać je do Fundacji Komputronik przez dedykowany formularz. Konkurs startuje 14 października 2019 r. Fundacja wybierze i nagrodzi trzy najlepsze filmy. Jury będzie oceniało m.in. oryginalność przedstawienia tematu, pomysłowość i kreatywność twórców, a także jakość wykonania filmiku.

Nagrodami w konkursie będą karty podarunkowe i bidony Brita dla uczniów oraz ekologiczne rozwiązania technologiczne dla szkół – oczyszczacze powietrza, dzbanki filtrujące. Szkoła, której zespół zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma dodatkowo 10 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego w Komputronik. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie www.fundacjakomputronik.pl/konkurs.

