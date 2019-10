Liczenie trwa, Brezdeń spada

W okręgu wrocławskim przeliczono już 95,49% głosów. Spada szansa Zdzisława Brezdenia na wejście do Sejmu

Starosta oławski jest obecnie dziewiątą osobą z listy Prawa i Sprawiedliwości, która walczy o mandat poselski. Wszystko wskazuje na to, że PiS będzie mogło liczyć na pięć, a nie sześć mandatów w okręgu.

Nie ma co już liczyć na to, że Brezdeń znajdzie się w pierwszej piątce. Spekuluje się, że będący przed nim Paweł Hreniak zostanie wojewodą, a Mirosława Stachowiak-Różecka wiceministrem. To może jednak nie wystarczyć, by powiat oławski miał swojego posła.

