W miejscu, gdzie znaleziono ciało Małgosi, parę miesięcy później rodzina postawiła biały krzyż. To samo miejsce już 2 stycznia wskazał Krzysztof K. Skąd dokładnie wiedział, gdzie leżała dziewczyna, skoro tam nie był?

Krzysztof K. przerywa zeznania. Potrzebny biegły psycholog

Tym razem świadek Krzysztof K. z Miłoszyc przyszedł na rozprawę z własnym pełnomocnikiem, co zdarza się bardzo rzadko. To właśnie on w pewnym momencie wnioskował o przerwanie zeznań swojego klienta i kontynuowanie ich już w obecności biegłego psychologa



Kto wie, czy to nie najważniejszy świadek w tej sprawie. To on – oprócz sprawców gwałtu – ostatni widział żywą Małgosię i po wyprowadzeniu dziewczyny z dyskoteki oddał ją w ręce Irka. Czy widział coś więcej?

Zeznania Krzysztofa K. od początku budziły wiele wątpliwości. Świadek zmieniał zdanie, dopasowywał niektóre fakty do tego, co usłyszał od innych, a nawet parę razy przyznał się do udziału w tym gwałcie. Już 2 stycznia 1997 roku powiedział policjantowi, że za zgodą dziewczyny tej sylwestrowej nocy odbył z nią stosunek. Podobała mu się, była atrakcyjna. Ze szczegółami opowiadał, jak ją rozbierał, gdzie położył, a nawet to, że po wszystkim przeniósł ciało pod stodołę. Narysował szkic, na którym zaznaczył wszystkie te miejsca, co odpowiadało ustaleniom w śledztwie. Potem te zeznania odwołał, mówiąc że… je sobie wymyślił, bo chciał mieć święty spokój. Już 17 stycznia 1997 ze spuszczoną głową, czerwony na twarzy, co skrupulatnie odnotowano w protokole zeznań, tłumaczył, że jest niewinny.

Teraz przed sądem powtórzył to samo, tłumacząc powód ówczesnego przyznania się do udziału w gwałcie: – Za każdym razem podczas przesłuchań przez policjantów byłem bity, wyzywany, że jestem mordercą – zeznawał 1 października. – Sugerowano mi przebieg zdarzenia. Jak coś nie pasowało, to dostawałem w twarz i słyszałem, że następnym razem, jak nie będę gadał, jak chcą, dostanę mocniej.

Gdy to mówił, głos mu się załamał. Płakał.

Cały tekst można przeczytać w papierowym wydaniu „GP-WO”, dostępnym także online: https://www.egazety.pl/ryza/e-wydanie-gazeta-powiatowa-wiadomosci-olawskie.html

Kategoria artykułu: Aktualności