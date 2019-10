Finisz kampanii – Zdrojewski w Oławie

OŁAWA. Wybory. Ostatniego dnia kampanii wyborczej na oławskim Rynku na pytania mieszkańców odpowiadał kandydat na senatora Bogdan Zdrojewski

– Na końcu kampanii wyborczej, jak pan ją ocenia?

– Trzy tematy zdominowały moje rozmowy z mieszkańcami. Pierwszy to służba zdrowia. Było to wiele rozmów na temat istniejących szpitali i brakujących szpitali, jak również kolejek, jeśli chodzi o przyjęcia do specjalistów. Tak było w Wołowie, tak było dzisiaj w Oławie, w Trzebnicy czy w Górze. Temat służby zdrowia był absolutnie dominujący. Na drugim miejscu były kontakty z samorządowcami, radnymi, sołtysami i tu było dużo narzekań na niedoszacowaną subwencję oświatową. Ale też wiele pytań dotyczyło kolejnej perspektywy budżetu europejskiego, jakie będą to pieniądze, na co będą przeznaczone. Natomiast trzecim punktem, są tematy ekologiczne. Walka o czyste powietrze, czystą wodę, zieleń, w tych rozmowach dominowały osoby młodsze, ale też co ciekawe pojawiły się osoby starsze doceniające to wszystko co jest związane z ochroną środowiska. Co dla mnie było najtrudniejsze? Tym razem muszę więcej słuchać, aniżeli mówić. Miałem wrażenie, że wiele osób chciało po prostu przekazać jak najwięcej informacji lokalnych. To było bardzo ważne dla mnie, bo to oznacza, że między władzą a ludźmi są jakieś problemy komunikacyjne.

– Kondycja służby zdrowia, zwłaszcza szpitali powiatowych jest bardzo trudna. Czy dosypywanie kolejnych pieniędzy jest jedynym rozwiązaniem?

– Żaden pojedynczy pomysł nie rozwiąże tego problemu. Potrzebnych jest kilka aktywności, które dają szansą na to, że będzie to lepiej funkcjonowało. Pierwsza rzecz, lekarz pierwszego kontaktu powinien być najbliżej. Nie ma szans w tej sferze na żadne oszczędności, nie ważne czy te miejscowości mają pięć tysięcy osób czy piętnaście tysięcy, lekarze podstawowego kontaktu muszą być dostępni. Jeśli chodzi o specjalistów, widać wyraźnie że niektóre specjalności wymagają wielkich nakładów finansowych. To są kardiolodzy, to są specjalności, które wymagają dostępu do tomografów, tu potrzebna jest koncentracja środków. Oława takie możliwości powinna mieć. Ostatnia rzecz bardzo istotna. Wszystkie zdarzenia nagłe, w których potrzebna jest interwencja specjalisty, np. chirurga, powinny być dostępne w optymalnym czasie, aby nie zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta. Mówię tu o wypadkach komunikacyjnych, o wypadkach w domu czy pracy. Najwięcej narzekań jest na to, że tego typu usługi medyczne, generuje najwięcej kosztów mówią dyrektorzy szpitali. Te problemy powinny być rozwiązywane na szczeblu krajowym, a nie lokalnym. Samorządów nie stać na to, aby dosypywać pieniędzy na funkcjonowanie służby zdrowia, mogą pomagać w infrastrukturze, w pojedynczych zakupach, czy w rzeczach remontowych. Te wszystkie podstawowe kwestie powinny być załatwione przez państwo. No i jeszcze zostają SOR-y. Stało się tam coś niedobrego. Wprowadzenie ulepszeń według pacjentów, z którymi rozmawiałem, nie jest do końca właściwe. To co jest widoczne na pierwszy rzut oka jako groźne jest w SOR-ach poważnie traktowane. Bardzo często ludzie przychodzą ze schorzeniami, które nie są widoczne gołym okiem, a są niezwykle poważne, wymagają szybkiej interwencji i tutaj ludzie mają problem. Z tego też powodu, mieliśmy te sytuacje zgonów, to są sytuacje bardzo dramatyczne.

– Poruszył też pan problem ekologii, jak ważny on był podczas kampanii? Czy sytuacja z którą mamy do czynienia w powiecie związana z budową fabryk elektrolitu pana niepokoi? I jak podoba się panu odnowiony Rynek w Oławie?

– Zacznę od Rynku, cieszę jak widzę po zmianie to miejsce. Po pierwsze użyto naturalnych materiałów, z drugiej strony te drzewa, które można było uratować, są natomiast te, które trzeba było wyciąć, mają swoim następców, co jest dobrym kierunkiem. Z punktu widzenia estetyki wygląda to porządnie, możemy pochwalić za to inicjatorów. Szkoda, że Oława tak długo czekała na ten remont, ale się doczekała. Natomiast jeśli chodzi o fabrykę, i nie tylko tą budowaną koło Godzikowic. Jestem bardzo wyczulony na ekologię, nie akceptuje ekoterrorystów, natomiast podpisuje się pod tymi postulatami zdroworozsądkowymi osób których martwi ochrona środowiska. Mają one poważną siłę, należy słuchać mieszkańców, jeśli mówią, że na przykład nie jest wystarczający dojazd. Opowiadam się za daleko idącą transparentnością przy tego typu inwestycjach. Mieszkańcy będą spokojniejsi jeśli będą mieli dostęp do wszystkich informacji, jak to będzie wyglądało, jak przebiega proces i przede wszystkim jeśli inwestor będzie słuchał uwag mieszkańców. Wtedy takie przedsięwzięcie będzie bezpieczniejsze. Generalnie rzecz biorąc takie projekty, które niosą za sobą zagrożenie ekologiczne, nie ważne w jakiej skali, jeśli są one realne powinny być rozpatrywane do najdrobniejszego szczegółu i oddalane od miejsc, w których mogłyby szkodzić ludziom.

– Na jaka frekwencję pan liczy, czy rzeczywiście są to najważniejsze wybory po 1989 roku, jak powtarza wielu liderów komitetów wyborczych?

– Świadomość znaczenie tych wyborów jest bardzo wysoko u samych polityków i osób zaangażowanych. Jeśli chodzi o tych obywateli z którymi ja rozmawiałem, oni tych wyborów jakoś nie wyróżniają specjalnie. Frekwencja będzie lepsza niż 4 lata temu. Skala wyzwań jest bardziej uświadamiana, ale też ilość napięć pomiędzy głównymi partiami jest tak duża, że wiele osób swoją obecnością przy urnie będzie chciało zaprotestować przeciwko temu. Należę do tych osób, która rozmawia z wszystkimi, podchodzi do mnie każdy, sympatyk PiS czy Koalicji. Jest w społeczeństwie taka determinacja, aby te podziały przynajmniej zmniejszyć, jest taka potrzeba. A kto kogo obwinia za te podziały ma znaczenie drugorzędne. Ważne jest, aby jedna ze stron zaczęła te rowy zasypywać a nie pogłębiać.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności