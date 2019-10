Mały, wiejski, a przyciąga!

Klub wyróżniony. „Chwałowicki Klub Książki” wciąż zaskakuje. Mały, wiejski, a przyciąga wielkie nazwiska: himalaista Adam Bielecki, mistrz kryminału Marek Krajewski, podróżnik i felietonista Jacek Hugo-Bader czy ostatnio Marcin Meller. Wcześniej bywali tu prof. Andrzej Kruszewicz czy Martyna Bunda.

Klub – inicjatywa chwałowiczan – postał jako projekt złożony przez lokalne stowarzyszenie mieszkańców do konkursu SGB „Społecznik 2.0”. Projekt chwycił, konkurs został wygrany, Burmistrz J-L udostępnił lokal na klub w budynku Schroniska Szkolnego w Chwałowicach. Klub integruje mieszkańców wsi, koncentruje lokalne życie, jest tu biblioteka, odbywają się bezpłatne lekcje angielskiego, gimnastyka dla seniorów, itp.

5 października podczas gali w Opawie przedstawiciele Chwałowic odebrali wyróżnienie w konkursie na „Przedsięwzięcie Odnowy Wsi”, do którego zgłosili swój klub.

– Wyróżnienie bardzo cieszy, czujemy, że docenia się to, co robimy – mówi sołtys Chwałowic Michał Wolski i cieszy się także z nagrody finansowej, a to 1000 zł na dalsze działanie klubu, zakup książek, promocję kolejnych spotkań z autorami dobrej literatury

Przypominamy, że ostatnio klub organizował spotkanie z Marcinem Mellerem

Kategoria artykułu: Aktualności