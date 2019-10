Za oknem jesień, ale w GO KINIE gorąco!

Jesień rozgościła się na dobre w progach GO KINO Oława jednak atmosfera gorąca! Od piątku 4 października na ekranach zagoszczą kolejne nowości.

Fani świata komiksowych bohaterów z ekscytacją wyczekują chwili kiedy władzę w kinach przejmie najbardziej znany z czarnych charakterów JOKER.

Postać, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a jej szalony wygląd przeraża nawet widzów o najbardziej stalowych nerwach. W najnowszym filmie z uniwersum DC poznamy historię człowieka zepchniętego na margines społeczeństwa, który nie godzi się z odrzuceniem i kierowany uczuciem żalu, a potem nienawiści, zmienia się w psychopatycznego mordercę.

Najnowszy JOKER to nie tylko historia, ale także dogłębne studium postaci, nuta psychologii połączonej z wartką akcją i końcowy morał, zawierający ważną przestrogę. Czy już czujecie dreszcz ekscytacji na myśl o zajęciu wygodnych foteli w GO KINO? W takim razie zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Zwiastun do obejrzenia: https://gokino.pl/olawa/film/503

W oławskim GO KINO rodzima kinematografia to nieodłączony element repertuaru i tym razem widzowie dostają kolejną polską nowość.

Czarny Mercedes to znakomity kryminał oparty na motywach książki o tym samym tytule. Akcja filmu rozgrywa się w czasach okupacji. Piękna żona adwokata zostaje zamordowana w tajemniczych okolicznościach. Sprawą zajmuje się komisarz Granatowej Policji – Rafał. W toku śledztwa wychodzą na jaw skrywane głęboko sekrety nie tylko zmarłej kobiety, ale także jej męża. Wśród podejrzanych znajduje się m.in. wspomniany adwokat, a jego sytuacja z biegiem czasu staje się coraz gorsza. Ponadto istnieje duże ryzyko, że morderca planuje następny ruch.

Polski kryminał nie tyle skupia się na odpowiedzi na pytanie, kto zabija, ale dlaczego to robi. Pozycja obowiązkowa dla fanów kryminalnego kina.

Zwiastun do obejrzenia: https://gokino.pl/olawa/film/504

Jak co tydzień, GO KINO dba o najmłodszych kinomaniaków i dla nich także przygotowało ciekawe propozycje.

Przedpremierowo już w zeszłym tygodniu można było obejrzeć film familijny „Był sobie pies 2”, czyli dalsze przygody Bailey’a. GO KINO zaprasza na kolejne, premierowe seanse filmu o odważnym psiaku (Zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/496). W dalszym ciągu najmłodsze pociechy mogą przeżyć wspólne przygody z Wściekłymi Ptaszkami, bo na ekranach nadal wyświetlany będzie hit Angry Birds 2 (zwiastun: https://gokino.pl/olawa/film/492).

Dla starszych widzów GO KINO ma również w swoim repertuarze polską komedię „(Nie)znajomi” i wojenne „Legiony”.

Kto jeszcze nie zdążył zrobić rezerwacji na wyczekiwane tytuły, niech nie zwleka i klika w www.gokino.pl!

Kategoria artykułu: Aktualności