Pomoc dla rodzin opiekujących się chorymi

w projektach mogą zostać zatrudnieni wykwalifikowani opiekunowie i asystenci do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Do ich obowiązków będzie należało m. in. pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych – sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zakupów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych – mycie, karmienie, zakup i podawanie leków, towarzyszenie na spacerach. Asystenci pomogą osobom niepełnosprawnym w dotarciu do urzędu, kina, kawiarni czy przychodni, przetłumaczą rozmowę na język migowy, nauczą korzystania z edytora mowy czy poruszania się z białą laską, a trenerzy pracy pomogą wdrożyć się w obowiązki zawodowe,