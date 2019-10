Widok z wieży na Trójgarbie zachwyca!

Licząca prawie 30 metrów wysokości wieża składa się z platform widokowych na pięciu kondygnacjach. Rozpościerający się z niej widok jest naprawdę imponujący – kusi zarówno turystów, jak i fotografów. To jedna z atrakcji Ekomuzeum wokół masywu Trójgarbu i sąsiedniego Chełmca, które powstało dzięki unijnej dotacji.

Trójgarb to wzniesienie w kształcie rozciągniętego stożka o dość stromych zboczach, znajdujące się w Sudetach Środkowych, w paśmie Gór Wałbrzyskich. Wyróżnia się charakterystycznymi trzema wierzchołkami (tuż po II wojnie światowej przez krótki czas był nawet nazywany Potrójną), o wysokości 778, 757 oraz 738 m n.p.m. By zachować zasoby przyrodnicze i udostępnić je zwiedzającym, gospodarze terenu, Gmina Czarny Bór wraz z partnerami, czyli Starymi Bogaczowicami oraz Szczawnem Zdrój, postarali się o unijną dotację i stworzyli Ekomuzeum wokół masywu Trójgarbu i sąsiedniego Chełmca.

Wieża widokowa została wzniesiona na podstawie trójkąta, dodatkowo układ schodów oraz platform również zaprojektowany został jako sekwencje tej figury geometrycznej. Ma to symbolizować trzy gminy, które zainicjowały budowę.

– Dzięki zaangażowaniu i współpracy trzech gmin w naszym regionie powstała kolejna atrakcja turystyczna, która zachęca do odwiedzania Dolnego Śląska. To również przykład świetnie wykorzystanych środków unijnych – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa.

Ponadto na szlakach turystycznych wokół Trójgarbu i Chełmca zamontowane zostały elementy ułatwiające i uprzyjemniające wycieczki. Należą do nich między innymi wiaty turystyczne, stoły z ławkami, tablice informacyjne, kierunkowskazy, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Miłośnicy przyrody i ekologii mają możliwość spacerowania trasami liczącymi ponad 70 km i podziwiania tamtejszej fauny i flory. Można przyjrzeć się jadalnym i trującym grzybom, natknąć się na bursztynkę wysmukłą (ślimak) czy posłuchać ptaków. Natomiast miłośnikom kultury Ekomuzeum oferuje poznanie historii lokalnych obiektów sakralnych, uzdrowiskowych i przemysłowych. Informacje o nich znajdują się na specjalnych tablicach, a do samych obiektów można wejść podczas wycieczki, na przykład po to, by obejrzeć osiemnastowieczne freski w kaplicy św. Anny w Starych Bogaczowicach lub podziwiać architekturę zdrojową w Szczawnie Zdroju.

Wartość projektu „Ekomuzeum wokół Trójgarbu – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca” opiewała na kwotę 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 to blisko 1,9 mln zł.

Kategoria artykułu: Aktualności