5 października w "Odrze" film "Birth of the Cool – Miles Davis Documentary" (fot. arch. Centrum Sztuki)

Nowy cykl filmowy w Kinie Odra! Kino Jazz

Oława. Kultura. Centrum Sztuki zaprasza na Kino Jazz – cykl, który ucieszy miłośników dobrej muzyki

Spotkania z wyjątkowymi artystami na ekranie „Odry” rozpoczną się od przedstawienia sylwetki jazzowego symbolu Milesa Daviesa. W kolejnych miesiącach bohaterkami będą Aretha Franklin oraz Ella Fitzgerald.

Życie i kariera muzycznego giganta i ikony światowej kultury Milesa Davisa, prawdziwego wizjonera, innowatora i twórcy, który nie pozwolił zamknąć się w sztywnych ramach. Należał do najbardziej porywających i sugestywnych solistów w całej historii jazzu, obdarzony był niebywałą charyzmą i intuicją, dzięki którym potrafił wyławiać największe talenty do swoich zespołów i kreować – już wspólnie – nowatorskie koncepcje. Ekscentryczność i geniusz Milesa Davisa precyzyjnie wmontowane we współczesny jazz postawiły artystę w pozycji wybitnego jazzmana, kompozytora, aranżera, lidera i wreszcie jazzowego symbolu.

Już 5 października o godz. 18:00 w kinie „Odra” będzie można zobaczyć film „Birth of the Cool – Miles Davis Documentary”. Obraz Stanleya Nelsona nosi podtytuł „You don`t know Miles” („Nie znasz Miles`a”) i jeśli myślicie, że znacie Miles`a… przekonajcie się! Będziecie zaskoczeni! Lider i innowator. Elegancki i próżny. Bezduszny, konfliktowy i kontrowersyjny. Wspaniały i witalny. Geniusz, rewolucjonista. Artysta z tak pięknym dźwiękiem, że może złamać ci serce.

Bilety normalne w cenie 18 zł i ulgowe w cenie 15 zł dostępne w kasie kina i online na kultura.olawa.pl.

