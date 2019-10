WORD w Oławie już otwarty!

Przyszli kierowcy z Oławy już nie będą musieli dojeżdżać do oddalonych ośrodków, by zdawać egzamin na prawo jazdy. Nowy oddział WORD-u w Oławie już działa i jest w pełni przystosowany do przeprowadzania egzaminów na kategorię „B”.

Budynek wraz z placem manewrowym znajduje się przy ul. Różanej 8, niedaleko dworca PKP i parkingu „Park and Ride”. Będą odbywać się tu zarówno teoretyczne, jak i praktyczne egzaminy.

− Stworzenie nowego oddziału WORD-u w Oławie to odpowiedź na zapotrzebowanie kandydatów na kierowców z regionu, dla których możliwość zdawania egzaminu blisko miejsca zamieszkania stanowi duże ułatwienie ze względów praktycznych i logistycznych. Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu oławskiego chętnie będą przystępować do egzaminów tutaj i życzę powodzenia wszystkim przyszłym kierowcom – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Odział jest otwarty w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Już można zapisywać się na egzaminy poprzez portal www.info-car.pl. Oprócz WORD-u w Oławie powstał również nowy ośrodek do egzaminowania kierowców w Oleśnicy.

