Co w kinie ODRA?

ZAPRASZAMY DO KINA ODRA. Szczegółowy repertuar i bilety dostępne na http://kultura.olawa.pl/kino/

Kino w spódnicy

W dniu 30 września o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie Panie do Kina Odra na pierwszy, po wakacyjnej

przerwie, seans z cyklu „Kino w spódnicy”. Rozpoczynamy długo oczekiwanym tytułem, polskim filmem

„(Nie)Znajomi”, który dobitnie pokaże widzom, ile sekretów są w stanie pomieścić nasze telefony. Na

ekranie plejada gwiazd (m.in. Tomasz Kot, Maja Ostaszewska, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat, Michał

Żurawski), a w muzycznym tle Dawid Podsiadło. Zapraszamy do Kina Odra na polskie wcielenie

włoskiego hitu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Weźcie ze sobą mamy, teściowe, koleżanki,

znajome i wspólnie spędźcie czas przed seansem w holu Kina Odra!

Uwaga! Czekają Was niespodzianki!

Bilety w cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra oraz na kultura.olawa.pl.

*



*

Kino Seniora: Yuli

W dniu 1 października o godz. 11.00 w OWE ODRA odbędzie się inauguracja roku akademickiego

Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po oficjalnej uroczystości o godz. 13.00 zapraszamy do Kina

ODRA na pierwsze październikowe Kino Seniora. Tym razem proponujemy film „Yuli”- nominowaną do

pięciu „hiszpańskich Oscarów” ekranizację bestsellerowej autobiografii Carlosa Acosty, wybitnego

kubańskiego tancerza i choreografa, z samym bohaterem w roli głównej. Tytułowy Yuli to przydomek,

który nadaje Carlosowi Acoście jego ojciec Pedro. Film ukazuje starą jak kino drogę od zera do bohatera.

Jest jednak filmem niezwykłym, w którym jest dużo ruchu, tańca, muzyki, ale przede wszystkim wiele

emocji i uczuciowości. Opowieść o wciąż żyjącej legendzie, czyli o pierwszym czarnoskórym odtwórcy

roli Romea w balecie, tancerzu największych scen świata, nie pomija również trudnych i bolesnych

momentów biografii artysty.

W 2019 r. „Yuli” otrzymał pięć nominacji do Nagród Goya w kategoriach: scenariusz adaptowany,

zdjęcia, ścieżka dźwiękowa, dźwięk, nowy aktor (dla Carlosa Acosty). Film zdobył nagrodę publiczności

na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mińsku oraz wyróżnienie za najlepszy scenariusz na

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian.

Bilety dla posiadaczy Karty Seniora w cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra oraz na kultura.olawa.pl.

*



Kategoria artykułu: Aktualności