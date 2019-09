Zostań liderem lub wolontariuszem

„Szlachetna Paczka” poszukuje lidera rejonu Jelcz-Laskowice i Oława oraz wolontariuszy, którzy chcieliby się włączyć w kolejną edycję akcji

„Szlachetna Paczka” to jeden z najbardziej znanych programów pomocowych w Polsce. Co roku dociera do dziesiątek tysięcy ludzi żyjących w prawdziwej biedzie, dając im nadzieję na lepsze jutro. Akademia Przyszłości to siostrzany projekt Paczki – pomaga dzieciom z problemami przezwyciężyć szkolne trudności i uwierzyć w siebie. Aby to wszystko mogło się udać, niezbędni są liderzy.

Lider to osoba, która stwarza szansę na zmianę historii życia ludziom w potrzebie w danej okolicy. Dostrzega ich problemy, poznaje ich historie, przywraca im godność. Jest sercem Paczki w jednym z 670 rejonów w całej Polsce. By Paczka mogła działać również u nas, potrzebuje lidera. Bez niego historie potrzebujących nie będą miały dobrego zakończenia.

Lider koordynuje działania osób zaangażowanych w „Szlachetną Paczkę”, poznaje historie rodzin, zarządza zespołem, organizuje finał akcji w swoim rejonie i na koniec podsumowuje wspólną pracę.

Jak nim zostać? Najpierw trzeba wypełnić formularza stronie www.superw.pl. Potem konieczne będzie przejście rozmowy kwalifikacyjnej ze swoim przyszłym szefem-koordynatorem, uczestnictwo w spotkaniu wdrożeniowym i podpisanie niezbędnych dokumentów.

Dlaczego warto być liderem? – Zmieniasz otaczający cię świat oraz dajesz potrzebującym impuls do zmiany – mówią wieloletni organizatorzy Paczki. – Pomagasz ludziom, którzy stracili wiarę w siebie i sądzą, że o nich zapomniano. Twoje działania są ważne społecznie, potrzebne oraz mają wielki sens! Ponadto zdobywasz pożądane i cenione przez pracodawców umiejętności oraz kompetencje, co zwiększa twój potencjał na rynku pracy. Nabywasz doświadczenia m.in. w zarządzeniu zespołem, zarządzaniu projektami i planowaniu działań. Nawiązujesz liczne i wartościowe kontakty z osobami mieszkającymi w twojej okolicy. Mogą one zaowocować rozwojem nie tylko osobistych znajomości, ale również biznesowych czy zawodowych. W lokalnej społeczności pokazujesz, że robisz dobre rzeczy. Zapraszamy!

Poszukiwani są również wolontariusze, którzy będą współtworzyć rejon. Ich zadaniem będą przede wszystkim spotkania z potrzebującymi rodzinami. Na ich podstawie wolontariusz podejmie decyzję o włączeniu danej rodziny do programu. Po spotkaniu i wywiadzie stworzy opis rodziny, który następnie trafi do internetowej bazy. To z niej darczyńcy wybierają rodziny, dla których przygotowują paczki. Wolontariusz kontaktuje się z darczyńcami i wspiera ich w przygotowaniu paczki.

Zgłoszenia wolontariuszy również są przyjmowane przez stronę www.superw.pl

