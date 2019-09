Nowy sprzęt do radioterapii

Najpóźniej do listopada w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu będzie działać nowy sprzęt do radioterapii.

DCO otrzymało z Ministerstwa Zdrowia 420 tysięcy złotych na sprzęt do radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program ma potrwać do 2024 r. Dzięki niemu poprawi się dostęp pacjentów do nowoczesnej aparatury medycznej. Jego celem jest również wyrównanie różnic między poszczególnymi regionami Polski.

– Dla szpitala, który jest jednostką podległą samorządowi województwa, niezwykle ważne jest doposażenie oddziałów w najlepszy sprzęt. Poprawa warunków leczenia nowotworów to jeden z priorytetów naszych działań w obszarze ochrony zdrowia – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Pieniądze, które otrzymało DCO zostaną przeznaczone na zakup nowej stacji planowania radioterapii.

– Dzięki nowej stacji możliwa będzie optymalizacja procesu przygotowania napromieniania chorych poprzez precyzyjne wyznaczenie dawek w tkankach leczonych i w tkankach zdrowych – tłumaczy dr Marzena Janiszewska, szefowa Zakładu Fizyki Medycznej w DCO − Precyzyjne ustalenie dawek przyczyni się do uzyskania dobrych efektów terapii i jednocześnie zminimalizuje skutki uboczne – dodaje.

DCO jest jednym z 20 ośrodków w Polsce, które pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Na liście sprzętu dla szpitali są też mammografy, aparaty HDR do brachyterapii oraz stacje planowania leczenia.

NOWA INFOLINIA ONKOLOGICZNA DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

W ramach pilotażu sieci onkologicznej, której liderem na Dolnym Śląsku jest DCO, została uruchomiona nowa infolinia dla pacjentów. Pod numer 71/368 94 83 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

Każdy, kto ma podejrzenie choroby nowotworowej może zatelefonować pod wskazany numer. − Umawiamy wizyty do onkologa, udzielamy informacji na temat opieki onkologicznej na całym Dolnym Śląsku – mówi Agnieszka Czajkowska-Masternak, rzeczniczka prasowa DCO. − Nasze dyspozytorki dodatkowo mają możliwość umówienia pacjenta do 12 poradni i ośrodków onkologicznych w regionie, które współpracują z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach pilotażu sieci onkologicznej. Ogólnopolski numer telefonu 22/755 11 55 (podawany wcześniej) działa nadal, jednak rozmowy dotyczące leczenia na Dolnym Śląsku nie są już przekierowywane do DCO. Dyspozytorzy udzielą jedynie informacji, gdzie należy dzwonić.

