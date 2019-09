Nie wzięli łapówki, dostali nagrodę

Nadkomisarz Paweł Urbańczyk wyróżnił policjantów ruchu drogowego i wręczył im nagrody finansowe za to, że 2 września zachowali się bardzo profesjonalnie. Co się wtedy stało? 35-latek prowadził auto ciężarowe i wpadł do rowu. Był pijany, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Chciał uniknąć kary. Dawał policjantom drogówki 800 złotych i powiedział, że po następne 800 trzeba podjechać do bankomatu. Policjanci wzięli pieniądze, zabezpieczyli, kierowcę zatrzymali i poinformowali, co mu grozi za wręczenie korzyści majątkowej.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale