Molestował nieletnią

Od 2 do 12 lat więzienia grozi ponad 40-letniemu mieszkańcowi Oławy oskarżonemu o wykorzystanie nieletniej.

Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. Niespełna 15-letnia mieszkanka Oławy przyszła do wujka na imieninową imprezę. Było tam kilku jego znajomych. Dorośli pili alkohol. W pewnym momencie konkubina wujka źle się poczuła i poprosiła, by ktoś poszedł kupić jej tabletki. Padło na 15-latkę. Znajomy wujka uznał, że dotrzyma jej towarzystwa. Nastolatka twierdzi, że w drodze powrotnej na imprezę mężczyzna dotykał ją w miejsca intymne i był napastliwy. O wszystkim opowiedziała matce, która zgłosiła sprawę na policję i do prokuratury. Oławska Prokuratura Rejonowa po zbadaniu sprawy przedłożyła stosowane akta sądowi.

Pierwsza rozprawa odbyła się 26 sierpnia w oławskim Sądzie Rejonowym. – W tego rodzaju sprawach ze względu na dobro poszkodowanych sprawy sądowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami i o to wnioskowałam – powiedziała nam Renata Procyk-Jończyk, prokurator rejonowy.

Mężczyzna oskarżony jest o czyn z art. 200 Kodeksu karnego, tj. „obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym”. Oskarżony nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu.

(WK)

