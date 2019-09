Bił i atakował. Mieszkańcowi wbił w plecy nóż

Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali 22-letniego Dominika, która dźgnął nożem dwie osoby! Mężczyzna od dawna był agresywny. Niszczył też samochody…

31 sierpnia przy przychodni w Jelczu-Laskowicach zaatakował mieszkańca, sprowokował kłótnię, uderzył 31-latka i zadał mu dwa ciosy nożem w plecy. Mężczyzna trafił do szpitala. Około dwóch tygodni wcześniej na placu Jana Pawła spotkał obywatela Ukrainy. Kilka ulic dalej zaatakował go. Scenariusz podobny, najpierw wymiana zdań, szarpanina i bójka. Tym razem 22-latek użył gazu łzawiącego, prysnął mężczyźnie w twarz i pchnął go nożem w obojczyk. Zatrzymany jest dobrze znany policji, uszkodził też kilka samochodów w Jelczu-Laskowicach. Więcej o tej sprawie napiszemy w najbliższym wydaniu „Powiatowej”. Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali 22-latka 5 września około południa. Od kilku dni ukrywał się w mieszkaniu kolegi… Zawnioskowano o areszt tymczasowy dla zatrzymanego. Odpowie za narażenie człowieka na utratę zdrowia i życia, za spowodowanie uszkodzenia ciała oraz za zniszczenie mienia.

Kategoria artykułu: Na sygnale