Ukradł, bo mało zarabia…

39-latek z Wrocławia odpowie za kradzież karty bankomatowej, pieniędzy, dowodu i posiadanie narkotyków



Policjanci z Jelcza Laskowic zatrzymali go po tym, jak dwóch pracowników firmy z gminy Jelcz-Laskowice zgłosiło kradzież. Mężczyzna najpierw ukradł kartę bankomatową, a dzień później dowód osobisty i kilkadziesiąt złotych. – Policjanci ustalili, że sprawca kilkakrotnie zrobił zakupy w sklepach we Wrocławiu, wykorzystując skradziona kartę – mówi podinsp. Alicja Jędo. – To, co zrobił, nagrały kamery monitoringu. Za kradzież dokumentu tożsamości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, za kradzież z włamaniem na konto bankowe do 10 lat. Odpowie też za posiadanie narkotyków. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim niewielkie ilości amfetaminy i marihuany.

