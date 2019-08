ARTUR z Siedlec WCIĄŻ SIĘ NIE ODNALAZŁ!

Przypominamy, że ma 25 lat. 18 sierpnia o godzinie 19:00 uciekł z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ma 175 cm wzrostu, jest drobnej budowy ciała, ma bujne włosy, brodę. Ubrany był w białą koszulę, krótkie, niebieskie spodenki z białymi lampasami, miał klapki.

Po tym, jak opuścił szpital, widziany był we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Jana Conrada-Korzeniowskiego. Mógł kierować się w stronę Oławy lub Siedlec. Post, który opublikowaliśmy 20 sierpnia udostępniło bardzo dużo osób, zasięg był ogromny. Informacja dotarła do ponad 70 000 użytkowników Facebooka! Niestety do tej pory nie odezwał się nikt, kto miałby konkretne informacje w sprawie chłopaka. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Psie Pole tel. 71 340-44-33, 71 340 45 25 lub najbliższą jednostką policji