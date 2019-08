Zdjęcie ilustracyjne

16-latek ukradł auto

Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali nastoletniego złodzieja. Chłopak już wcześniej kradł samochody i urządzał sobie przejażdżki po okolicy.

26 sierpnia, późnym wieczorem dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży samochodu osobowego renault master. – Właściciel zaparkował pojazd na ogólnodostępnej posesji i poszedł do domu – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Po kilku godzinach zorientował się, że samochodu nie ma pod blokiem. Niedługo po zgłoszeniu policjanci odnaleźli porzucone w polu auto, a następnego dnia zatrzymali złodzieja w Jelczu-Laskowicach. Chłopak przyznał się do kradzieży. Powiedział, że wracając późnym wieczorem od kolegi zauważył samochód z kluczykami w stacyjce i postanowił pojechać nim do miasta. Jechał polnymi drogami bez świateł, żeby go nikt nie zauważył. Nie dojechał do miasta, zostawił uszkodzone auto w polu, sam uciekł, a kluczyki wyrzucił.

Teraz jego losem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Kierowco pamiętaj!

– nie zostawiaj otwartego auta z kluczykami w stacyjce

– nie zostawiaj „na widoku” wartościowych rzeczy w samochodzie

Źródło KP w Jelczu-Laskowicach

Kategoria artykułu: Na sygnale