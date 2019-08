Zdjęcie ilustracyjne

Ma zakaz prowadzenia pojazdów. Dwa razy zatrzymany

Oława. 25 sierpnia tuż po północy, na ul. 3 Maja oławscy policjanci zauważyli motocyklistę, który na widok radiowozu wyraźnie przyspieszył.

Funkcjonariusze pojechali za nim. Dawali mu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. – Kierujący motocyklem kawasaki zatrzymał się – mówi podinsp. Alicja Jędo. – W trakcie kontroli ustalono, że 26-letni mieszkaniec powiatu oławskiego od stycznia ma sądowy zakazy prowadzenia pojazdów za kierowanie nimi pod wpływem narkotyków. Zakaz obowiązuje do stycznia 2022 r. Jak się okazało, nie jest to pierwsze naruszenie zakazu wydanego przez sąd. Ponad tydzień temu ten sam kierujący został zatrzymany do kontroli drogowej przez patrol policji.

Za niestosowanie się do poleceń sądu, 26-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Policja przypomina:

Art. 244 [Naruszenie zakazu sądowego] Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu, prowadzenia pojazdów…podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 178b [Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego] Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

