Więcej kontroli podczas długiego weekendu. VIDEO

Od 14 sierpnia dolnośląscy policjanci prowadzą wzmożone działania kontrolne, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnym, którzy w trakcie długiego sierpniowego weekendu przemierzać będą drogi naszego województwa.

Funkcjonariusze pełnią służbę w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych, a podczas prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa wykorzystają m. in. urządzenia do pomiaru prędkości i trzeźwości. Akcja „Sierpniowy weekend” potrwa do niedzieli do późnych godzin wieczornych.

Mundurowi w tym czasie pojawią się na głównych ciągach komunikacyjnych, celem zapewnienia płynności ruchu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców, sposób przewozu dzieci, które powinny podróżować w fotelikach lub urządzeniach do tego przeznaczonych. Pod specjalnym policyjnym nadzorem znajdzie się również stan techniczny pojazdów.

Kierowcy ignorujący obowiązujące przepisy, a w szczególności ci, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, wykonują niebezpieczne manewry na drodze, nie stosują pasów bezpieczeństwa i korzystają podczas jazdy z telefonów komórkowych, muszą liczyć się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy. Policjanci będą piętnować każde zachowanie na drodze, które może stworzyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Jednak te wszystkie działania podejmowane przez mundurowych muszą iść w parze ze zdrowym rozsądkiem i rozwagą kierowców, aby mogły przynieść zamierzony efekt, czyli zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach oraz zminimalizować ilość zdarzeń drogowych. Ciężka praca dolnośląskich policjantów, którzy dyscyplinują „piratów drogowych”, nie przyniesie rezultatów, jeśli kierujący sami nie zadbają o własne bezpieczeństwo i nie przygotują się w odpowiedni sposób do podróży.

Przed wyjazdem pamiętajmy o kilku zasadach, które pomogą nam odpowiednio przygotować się do wyjazdu oraz pozwolą bezpiecznie dojechać do upragnionego celu podróży:

• sprawdźmy stan techniczny swojego samochodu, jego niezbędne wyposażenie (m.in. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy), ciśnienie w oponach oraz poziom płynów eksploatacyjnych – w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możemy udać się na stację diagnostyczną,

• sprawdźmy niezbędne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi),

• przed wyjazdem zaplanujmy trasę i czas przejazdu – pamiętajmy o częstych przerwach, które pozwolą zachować koncentrację nawet podczas długiej podróży,

• podczas jazdy zawsze korzystajmy z pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,

• sprawdźmy prognozę pogody – warunki atmosferyczne mają duży wpływ na zachowanie nasze oraz naszego pojazdu na drodze,

• przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosujmy ją do panujących warunków atmosferycznych i drogowych,

• wyruszając w trasę bądźmy wypoczęci, a przede wszystkim trzeźwi.

Ponadto kierowcy samochodów ciężarowych podczas długiego weekendu powinni pamiętać o ograniczeniach i zakazach ruchu, które dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton:

 14 sierpnia (środa) – w godz. 18.00 – 22.00

 15 sierpnia (czwartek) – w godz. 8.00 – 22.00

 16 sierpnia (piątek) – w godz. 18.00 – 22.00

 17 sierpnia (sobota) – w godz. 8.00 – 14.00,

 18 sierpnia (niedziela) – w godz. 8.00 – 22.00

sierż. szt. Przemysław Ratajczyk

Źródło KWP we Wrocławiu

Kategoria artykułu: Na sygnale