Źródło policja wielkopolska

Kierowca porsche, który uderzył kobietę to mieszkaniec powiatu oławskiego

O tej sprawie było głośno w większości mediów, a video, które na Twitterze umieścił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji szybko rozprzestrzeniło się wśród użytkowników. Dziś okazuje się, że za kierownicą porsche panamera siedział mieszkaniec powiatu oławskiego (tak informuje gazetawroclawska.pl) Co zrobił?

Uderzył w twarz 30-letnią mieszkankę, a po chwili próbował przejechać. Do zdarzenia doszło w Lesznie – 23 lipca około godz. 14.00. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesznie prowadzili czynności w sprawie zmuszania do określonego zachowania. Apelowali do świadków zdarzenia, aby zgłaszali się na policję.

Mieszkańca naszego powiatu zatrzymano w poniedziałek w okolicach Andrychowa i przewieziono do komendy w Lesznie.

– 35-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego usłyszał trzy zarzuty, pierwszy dotyczy znieważania pokrzywdzonej, drugi spowodowania obrażeń ciała poniżej siedmiu dni poprzez uderzenie jej w twarz. I trzeci to narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia i zmuszenie do określonego zachowania poprzez zepchnięcie kobiety samochodem z drogi. Za trzeci z tych czynów, grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Przy czym z uwagi na to, że sprawca działał publicznie, bez powodu, okazując przy tym lekceważenie norm prawnych, przyjęto iż wszystkie te czyny stanowią występki o charakterze chuligańskim. Kierowca przyznał się do popełnienia tych czynów i wyraził skruchę. Przedstawił też swoją wersję wydarzeń z których wynika, że został sprowokowany przez kobietę – mówi tvn24.pl Michał Smętkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Przy okazji tej sprawy okazało się, że mężczyzna stanie przed sądem za wymuszenia rozbójnicze. W związku z tym trafił do aresztu na trzy miesiące.

Skandaliczne zachowanie kierowcy Porsche w Lesznie! Obejmujemy sprawę postępowaniem z urzędu. Jeszcze dziś przesłuchamy pokrzywdzoną kobietę. Kierowca wkrótce usłyszy zarzuty. pic.twitter.com/OIZ2d1ogCA — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 24 lipca 2019

Kategoria artykułu: Na sygnale