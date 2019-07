Na czerwono zaznaczone są zgłoszenia zweryfikowane przez policję i potwierdzone

Kliknij i zgłoś policji

Ktoś źle parkuje, pije alkohol w miejscu niedozwolonym, kłusuje, jeździ za szybko, znęca się nad zwierzętami lub robi coś innego niezgodnego z prawem? Teraz możesz to zgłosić policji wykonując zaledwie kilka kliknięć. Przypominamy o internetowej możliwości kontaktu z policją poprzez „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Co najczęściej zgłaszają mieszkańcy naszego powiatu? Najbardziej uciążliwe drobne występki – spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie.

Na mapie jest 27 różnych najbardziej uciążliwych zagrożeń. Możemy je wybrać z listy. Ile czasu policja ma na sprawdzenie wskazanego na mapie incydentu? Przykładowo, jeżeli wiesz, że na ulicy Wiejskiej kilku kierowców źle parkuje, to klikasz tę ulicę, zgłaszasz, ale… nie biegnij od razu do okna, żeby sprawdzić, czy patrol za chwilę będzie na miejscu. Policja ma kilka dni na zweryfikowanie takiej informacji.



Trzeba pamiętać, że internetowa mapa zagrożeń nie jest zgłoszeniem interwencyjnym, czyli nie zastępuje telefonu na numer alarmowy! Za pomocą mapy zgłaszamy zjawiska społecznie uciążliwe i wymagające interwencji policji, ale nie natychmiastowej. Nie powinniśmy z niej korzystać, gdy ktoś pilnie potrzebuje pomocy

LINK do KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ TUTAJ

Używanie mapy zagrożeń jest bardzo proste. Link do niej znajdziemy na każdej stronie internetowej policji. Polecamy szukać baneru z odnośnikiem na www.olawa.policja.gov.pl/pl/ lub www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/. Żeby wysłać zgłoszenie, musimy zaakceptować regulamin. Po tym pojawia się mapa, a w dolnym lewym rogu ekranu widzimy czerwone kółko z plusem, na które klikamy, aby wybrać zagrożenie, często powtarzające się w danym rejonie. Następnie zaznaczamy to miejsce na mapie i wpisujemy datę zdarzenia. Po wysłaniu nie możemy już edytować zgłoszenia ani go usunąć. System przyjmuje zgłoszenie, ikona pojawia się na mapie, a policja zacznie weryfikację.

Kategoria artykułu: Na sygnale