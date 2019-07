Kto uszkodził samochody?

Czytelnik prosi o pomoc w ustaleniu sprawców uszkodzenia jego auta.

– W nocy z 27 na 28 lipca (około godz. 1.00) grupka (7-8 osobowa) Ukraińców skopała auto stojące na ulicy Karola Miarki 1 – mówi właściciel samochodu. – Sąsiadka widziała to zdarzenie i słyszała, że rozmawiają po ukraińsku. Urwali lusterko oraz wgnietli drzwi od strony kierowcy. Prawdopodobnie szli od Sądu Rejonowego w Oławie i kierowali się w stronę Rynku. Skopali również samochód sąsiada mieszkającego w bloku obok i dwa inne auta. Proszę o udostępnienie informacji. Może ktoś widział zdarzenie? Dziś zgłoszę to policji.

Jeśli wiesz coś w tej sprawie dzwoń do właściciela samochodu: 533-733-928

PONIŻEJ VIDEO pokazujące uszkodzenia w innym pojeździe

Kategoria artykułu: Na sygnale