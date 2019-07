Sznur aut, a na chodniku ciasno. Ma być zmiana!

Oława. Brakuje miejsca. Mieszkańcy skarżą się, że samochody zaparkowane na Kasprowicza utrudniają poruszanie się pieszym

Zgodnie z przepisami, jeśli kierowca parkuje na chodniku, powinien zostawić pieszym co najmniej 1,5 metra szerokości. Na pierwszy rzut oka widać, że na Kasprowicza sporo brakuje.

Zapytaliśmy kierownika oławskiej drogówki o interwencje w tym miejscu. St. asp. Tomasz Jarzębski wyjaśnił, że mieszkańcy nie zgłaszali utrudnień w ruchu, ale policjanci widząc łamanie przepisów sami wielokrotnie interweniowali w tym miejscu. – Temat parkowania na Kasprowicza znany jest oławskiej policji – mówi Jarzębski. – Problem z miejscami parkingowymi na terenie miasta powoduje, że kierujący pozostawiają pojazdy w miejscach niedozwolonych.

Zarządca drogi, o której mowa w artykule, planuje w najbliższym czasie przebudowę chodnika i jego poszerzenie. – Do czasu, gdy inwestycja zostanie zrealizowana, w miejscu, gdzie mieszkańcy zostawiają auta, prawdopodobnie zostanie wyznaczony parking na chodniku równolegle do krawędzi jezdni, co wyeliminuje przypadki nieprawidłowego parkowania – dodaje Jastrzębski.

(AH)

