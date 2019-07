Taki alkomat jest zamontowany w Oławie i Jelczu-Laskowicach Fot. Agnieszka Herba

Nie masz pewności – warto skorzystać!

Jeden alkomat jest dostępny w holu oławskiej komendy, drugi w komisariacie policji w Jelczu-Laskowicach. Do tej pory z obu urządzeń skorzystało prawie 3 tys. osób. Najwięcej korzysta z alkomatów w weekendy

Przypomnijmy, że starosta oławski, Zdzisław Brezdeń, w czerwcu 2017 przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, nadkom. Pawła Urbańczyka, dwa samoobsługowe alkomaty do dyspozycji mieszkańców powiatu pisaliśmy o tym tutaj

Z alkomatów można skorzystać, bez angażowania policjantów, o każdej porze. Obsługa alkomatu jest bardzo prosta, wystarczy wcisnąć zielony przycisk START, słomkę (która jest przy urządzeniu) umieścić w specjalnym otworze, wcisnąć przycisk START na wyświetlaczu LCD i przez kilka sekund dmuchać.

Policja przypomina !

Kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu popełnia wykroczenie lub przestępstwo, za które w najlepszym wypadku zapłaci grzywnę, w najgorszym – trafi do aresztu lub więzienia i niemal w każdej sytuacji dostanie zakaz prowadzenia pojazdów.

Polskie prawo wyróżnia 2 stany związane ze spożytym alkoholem:

stan po użyciu alkoholu, zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.) osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny od 50 do 5000 zł. Ponadto sąd zmuszony jest orzec w stosunku do kierowcy, który popełni omawiane wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, który obejmować powinien pojazd, którym sprawca dopuścił się popełnienia wykroczenia.

stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a §1 Kodeksu karnego (k.k.), który brzmi: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli kierowca prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości (art.178a § 1) był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

