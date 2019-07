Ciało kobiety w Odrze. Policja prosi o pomoc

Dziś po godzinie 15.00 wędkarze zobaczyli w Odrze kobietę. Wyłowiono ją na brzeg, niestety już nie żyła.

Do zdarzenia doszło mniej więcej na wysokości schroniska dla psów (ulica Siedlecka). Na miejsce wezwano policję, która wykonywała czynności pod nadzorem prokuratora. W akcji brali udział również strażacy. Policja prosi o pomoc każdego mieszkańca, który może pomóc w ustaleniu kim jest kobieta. – Wiek to około 70-80 lat – mówi Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Ma siwe włosy i bliznę nad lewym łukiem brwiowym. Ubrana była w czarną spódnicę z beżowymi wzorami, pod spodem miała różową halkę. Koszula w kolorze seledynowym. Wzrost kobiety około 150-160. Ponieważ nie znaleziono dokumentów kobiety, prosimy o pomoc mieszkańców, jeśli mają w rodzinie starszą osobę, aby sprawdzili czy wróciła do domu, czy jest z nią kontakt. Jeżeli wiesz coś w tej sprawie koniecznie zadzwoń do dyżurnego policji pod numer: 71 38 17 200 lub 222. Ciało nie przebywało długo w wodzie. To sprawa aktualna. Do zdarzenia mogło dojść dziś lub wczoraj.

Kategoria artykułu: Na sygnale