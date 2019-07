Ukradł kilka rowerów. Był już karany

Oławscy policjanci zatrzymali 17-latka podejrzanego o kradzież roweru. Odzyskany rower zwrócili właścicielowi. Złodziej trafił do policyjnego aresztu. 17-latek od początku roku ukradł 6 rowerów. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

18 lipca mieszkaniec Oławy zgłosił dyżurnemu kradzież roweru, o wartości około 1400 złotych. Mężczyzna dokładnie opisał rower i okoliczności w jakich go zostawił. Dyżurny przekazał policjantom wszystkie informacje uzyskane od zgłaszającego. – Sprawca został zauważony przez policjantów, gdy wchodził z rowerem do klatki schodowej bloku, w którym mieszkał – podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Młodzieniec jest znany policji, w przeszłości był wielokrotnie karany przez sąd rodzinny i nieletnich za czyny przeciwko mieniu. 17-latek przyznał się jeszcze do kradzieży 6 innych rowerów, które sprzedawał przygodnie napotkanym osobom albo porzucał. Aktualnie policja sprawdza, czy chłopak nie popełnił jakichś innych przestępstw lub wykroczeń przeciwko mieniu.

Policja radzi:

• Każdorazowo zabezpieczaj swój rower stosując zabezpieczenia mocujące go do stałych elementów, np. przed sklepem lub domem.

• W trakcie użytkowania, staraj się nie pozostawiać jednośladu bez należytego dozoru. Jeśli to możliwe, zabezpieczony rower pozostaw w zasięgu wzroku lub poproś inną osobę o zwrócenie uwagi na niego.

• Zabieraj ze sobą takie elementy jak liczniki, saszetki, czy kaski rowerowe.

• W miarę możliwości przechowuj rower w dobrze zabezpieczonym pomieszczeniu.

• Oznakuj swój rower w ramach policyjnej akcji.

• Zarejestruj swój jednoślad w Krajowym Rejestrze Rowerowym – specjalnej bazie danych powstałej po to by złodziejowi trudno było sprzedać kradziony rower

Kategoria artykułu: Na sygnale