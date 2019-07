Grupa „SPEED” walczy z piratami drogowymi. VIDEO

Od kilku tygodni na drogach Dolnego Śląska można spotkać policjantów z grupy „SPEED”, którzy walczą z piratami drogowymi. Przypominamy, że w połowie lipca dolnośląscy policjanci otrzymali nowe radiowozy oznakowane i nieoznakowane. To 5 samochodów marki BMW i 5 marki Volkswagen T6, wtedy też do działań powołano specjalną grupa „Speed”, która ma przeciwdziałać agresywnym zachowaniom na drodze

– Każdy kierowca, który lekceważy obowiązujące ograniczenia prędkości i swoim zachowaniem na drodze stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, musi liczyć się z tym, że stanie się obiektem zainteresowania policjantów z grupy „SPEED” – mówi sierż. szt. Przemysław Ratajczyk z KWP we Wrocławiu. – Dobitnie przekonał się o tym mężczyzna, pędzący po dolnośląskim odcinku autostrady A4 z zawrotną prędkością 224 km/h. Funkcjonariusze w radiowozach specjalnie przystosowanych do ścigania „piratów drogowych” najwidoczniej jeszcze nie zapadli w pamięć kierowców z Dolnego Śląska. Widać to po wielkim zdziwieniu jednego z kierujących, który kompletnie nie spodziewał się, że zostanie zatrzymany do kontroli przez policjantów działających w grupie SPEED. Mężczyzna na autostradzie A4 w powiecie bolesławieckim znacznie przekroczył prędkość 200 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 140 km/h. Jeden z pomiarów wskazał na wideorejestratorze prędkość 224km/h. Szaleńczą jazdę zakończyła dopiero interwencja funkcjonariuszy. Teraz w związku z ujawnionymi wykroczeniami wobec kierowcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

**



***

Należy zaznaczyć, że jazda z tak dużą prędkością zawsze stanowi zagrożenie zarówno dla osób podróżujących pędzącym pojazdem, jak również dla innych uczestników ruchu drogowego. Prędkość to przecież kluczowy czynnik wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, ma ona także decydujące znaczenie dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników zdarzeń drogowych.

Stwierdzenie z jednej z kampanii prewencyjnych mówiące , że „prędkość zabija” nie jest tylko pustym frazesem lecz prawdą potwierdzającą się w policyjnych statystykach. Dlatego poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości oraz stosowaniem się do wszystkich obowiązujących przepisów.

Dolnośląscy funkcjonariusze podczas codziennej służby dbali, dbają i dbać będę, aby kierowcy mieli świadomość nieuchronności kary za zachowania stwarzające zagrożenie na drodze. Zwłaszcza teraz, gdy do walki z „piratami drogowymi” dołączyli specjaliści z grupy „SPEED”.

źródło KWP we Wrocławiu

Kategoria artykułu: Na sygnale