Zdjęcie zrobione podczas festiwalu w Bolkowie w 2016 roku (arch. Anny Karpińskiej)

Mieszkaniec powiatu zmarł podczas festiwalu w Bolkowie

36-latek to mieszkaniec Jelcza-Laskowic. Był uczestnikiem gotyckiego festiwalu Castle Party, zmarł 13 lipca podczas tak zwanego „Pool Party”, a za tą część imprezy organizator Castle Party nie odpowiada.

Na profilu facebookowym czytamy: „Jest nam niezmiernie przykro z powodu śmierci jednego z gości pola namiotowego, do której doszło podczas trwania naszego festiwalu. Od lat dokładamy wszelkich starań, by nasi goście bawili się dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Pool Party jest inicjatywą prywatną osób zamieszkujących na polu namiotowym, nie będącą w gestii organizatora festiwalu, o której jedynie informujemy na naszej stronie. Wiemy, że znajdowały się tam odpowiednie służby, które uczyniły wszystko, co w ich mocy, by uratować jego życie.

Przekazujemy szczere kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego.”

Ciało 36-latka przekazano na sekcję zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci.

Kategoria artykułu: Na sygnale