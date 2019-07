Zdjęcie ilustracyjne Fot. Wioletta Kamińska

W drodze do pracy zatrzymał pijanego kierowcę

Ten kierowca mógł doprowadzić do tragedii, jechał slalomem, całą szerokością drogi. Zobaczył to policjant z jelczańskiego komisariatu, który właśnie jechał do pracy.

Do zdarzenia doszło w Ligocie Małej (powiat oleśnicki) 22 czerwca. Policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach w drodze do pracy zauważył jadącego z naprzeciwka opla astrę. Kierowca jechał od pobocza do pobocza… – Funkcjonariusz podjął zdecydowane i szybkie działanie, dzięki temu zapobiegł tragedii na drodze – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Zmusił kierowcę do zatrzymania auta, podjął czynności służbowe – przedstawił się, okazał legitymację i podał powód zatrzymania. Mężczyzna był nietrzeźwy, funkcjonariusz zabrał mu kluczyki od auta. Natychmiast też powiadomił dyżurnego najbliższej jednostki policji. Badanie przeprowadzone przez policjantów oleśnickiej komendy potwierdziło, ze kierowca miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy.

Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2

Kategoria artykułu: Na sygnale