Co działo się nad stawem?

Wysokie temperatury zachęcaj do wypoczynku nad wodą. 12 czerwca na pierwszym stawie jelczańskim również było sporo osób, korzystających z letniej pogody. Przybyły też dzieci i młodzież z jelczańskich szkół by zobaczyć jak strażacy, ratownicy medyczni i ratownicy wodni niosą pomoc. Mogli też zobaczyć z bliska, jak udzielić pierwszej pomocy i posłuchać, czego unikać i jakie są zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Wszystko to zostało zorganizowane w ramach czwartej już edycji ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego MEDYKALIA 2019. Najpierw trzyosobowe zespoły ratowników działały na czterech różnych stanowiskach – na każdym trzeba było wykazać się wiedzą z ratownictwa medycznego ale też można było nauczyć się czegoś nowego od ratowników medycznych i ratowników wodnych. Nie zabrakło specjalistycznego sprzętu, z którym strażacy nie mają na co dzień do czynienia. Wszystko to obserwował oraz dzielił się swoimi doświadczeniami wojewódzki koordynator działań medycznych st. str. Wojciech Kopacki.

Ostatni epizod ratowniczy połączył siły strażaków, ratowników medycznych i wodnych. Według scenariusza, łódka znajdująca się na wodzie została uderzona piorunem, a osoby nią płynące zostały poważnie poszkodowane. Ku zdziwieniu osób odpoczywających nad wodą, na plażę wjechały samochody pożarnicze na sygnałach i rozpoczęła się akcja ratownicza. Po kilkunastu minutach, poszkodowani zostali wydobyci na brzeg i udzielono im niezbędnej pomocy.

Tego typu ćwiczenia pozwalają na wymianę doświadczeń pomiędzy ratownikami współpracujących często służb, co z pewnością pozwala podnosić poziom wyszkolenia i przygotowania do działań. Istotny jest również wymiar edukacyjny przedsięwzięcia – umożliwienie dzieciom i młodzieży zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Te aspekty podkreślił obserwujący ćwiczenia wiceburmistrz Jelcza-Laskowic Romuald Piórko, dziękując jednocześnie ratownikom za zaangażowanie i wysiłek.

Źródło KP PSP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale