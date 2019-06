Uwaga na burze z gradem!

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed silnymi burzami z gradem, które mogą wystąpić dziś w nocy. Prosi mieszkańców o przestrzeganie kilku zasad (plakat poniżej)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Obowiązuje do 13 czerwca do godziny 8.00. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia – 80%.

– W czasie burz prosimy mieszkańców o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów ruchomych znajdujących się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowanie samochodów w miejscach nienarażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty, a na ulicach dostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych – czytamy na stronie internetowej UM Oława. – Bezwzględnie nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz lekkimi konstrukcjami.

Kategoria artykułu: Na sygnale