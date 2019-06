Zaatakował kobietę, wyrwał torebkę. Był już karany

– Policjanci wydziału kryminalnego, po usłyszeniu komunikatu o kradzieży torebki na tzw. „wyrwę” podanego przez dyżurnego jednostki, natychmiast zareagowali – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – W rozmowie z poszkodowaną ustalili rysopis sprawcy i kierunek, w którym odjechał. Na obrzeżach miasta zauważyli podejrzanego rowerzystę. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przeszukali go. Miał przy sobie skradzione łupy: portfel z pieniędzmi (prawie 600 zł), telefon komórkowy i dowód osobisty poszkodowanej. Po sprawdzeniu danych zatrzymanego ustalono, że jest to 24-letni mieszkaniec gminy Oława, który w przeszłości był karany za różnego rodzaju przestępstwa – narkotykowe oraz przeciwko życiu i mieniu. Mężczyzna został doprowadzony do komendy, gdzie przedstawiono mu zarzuty kradzieży mienia i kradzieży dokumentów. Odzyskane rzeczy policjanci oddali kobiecie.

W normalnych warunkach za tego typu przestępstwo podejrzanemu groziłaby kara pozbawienia wolności do lat 5. Z uwagi na fakt, że 24-latek popełnił je w tzw. warunkach recydywy, grozi mu zaostrzona kara pozbawienia wolności , do 7.5 roku.