Czołówka na Opolskiej

Poważny wypadek na ulicy Opolskiej. Do czołowego zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym doszło po godzinie 14.00. Na miejscu policja, pogotowie, straż pożarna. Do akcji zadysponowano również śmigłowiec LPR, gdyż nie było wolnych karetek. – Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia – mówi podinsp. Alicja Jędo. – W zdarzeniu brały udział dwa auta osobowe i jedno ciężarowe. Trwa akcja ratunkowa. Więcej informacji wkrótce.

AKTUALIZACJA godz. 15.30 Sytuacja wyglądała następująco: – Za ciężarówką jechał kierowca mitsubishi, który nagle zaczął wyprzedzać, nie zachowując środków ostrożności, widząc to jadący z naprzeciwka kierowca volkswagena zjechał na pobocze i zahamował, wtedy na tył passata najechała kierująca BMW, po czym czołowo uderzyła w ciężarówkę – mówi podinsp. Jędo. – Początkowo kierowca mitsubishi odjechał z miejsca wypadku, ale po chwili wrócił. To 21-latek z Brzegu, był trzeźwy. Do szpitala trafiła 55-letnia kierująca BMW, to mieszkanka Miłoszyc. Na oławski SOR zabrała ja karetka.

Kategoria artykułu: Na sygnale