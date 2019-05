Już wiadomo, dlaczego uciekł. W ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę!

Zakaz, kolizja i ucieczka. Ten mężczyzna 28 maja rozbił auto na ulicy Iwaszkiewicza (pisaliśmy o tym TUTAJ), chwilę po zdarzeniu uciekł. Jechały z nim trzy osoby. Policja szybko go zatrzymała. Już wiadomo, dlaczego oddalił się z miejsca zdarzenia… – Informacje zebrane przez policję od świadków zdarzenia przyczyniły się do szybkiego zatrzymania kierowcy BMW – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Jak się okazało, 20-latek posiadał zakaz prowadzenia pojazdów i miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Oławianin był trzeźwy.

Kategoria artykułu: Na sygnale