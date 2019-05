Ile osób udało się oszukać mieszkańce Wrocławia? Policja to sprawdza

Już prawie miała w rękach 45 tys. zł, ale…

Ta kobieta mogła dzwonić również do mieszkańców naszego powiatu. Działała na Dolnym Śląsku, wpadła dzięki czujności mieszkanki gminy Olszyna. Chciała wyłudzić około 45 tys. złotych! – Przytomność umysłu kobiety sprawiła, że nie dała się oszukać, działającej metodą „na policjanta” – mówi st.asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z KPP w Lubaniu. – 34-latkę zatrzymali policjanci Wydziału Kryminalnego z Lubania i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu.

To mieszkanka Wrocławia. Podejrzana trafiła do policyjnego aresztu. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Olszyna. – Oszustka zadzwoniła i najpierw podszyła się pod członka rodziny, informując pokrzywdzoną o wypadku – dodaje st.asp. Bujakiewicz-Rodzeń. – Do rozmowy dołączyła się druga osoba, podająca się za policjanta, która potwierdziła wcześniejszą wersję i poinformowała o wpłacie pieniędzy na adwokata.

Pokrzywdzona umówiła się na wręczenie kwoty w wysokości około 45 tysięcy złotych. W trakcie przekazywania pieniędzy podejrzenie kobiety wzbudził fakt, iż pani „adwokat” nie chciała się wylegitymować. Pokrzywdzona zorientowała się, że ma do czynienia oszustwem i powiadomiła policję.

Zatrzymana 34–latka już usłyszała zarzut. Grozić jej może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Obecnie funkcjonariusze w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

Źródło: KPP w Lubaniu

Przypominamy, że policja apeluje, aby ZGŁASZAĆ każdą próbę wyłudzenia „na wnuczka, policjanta, prokuratora” itd.

Kategoria artykułu: Na sygnale