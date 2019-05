Ktoś wyrzucił kotki. Przeżył jeden…

To smutna historia, ale trzeba o tym mówić, ponieważ w ostatnim czasie jest takich przypadków coraz więcej. Ktoś porzucił cztery kocięta, znalazły je uczennice klasy V Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach. Dyrektorka powiadomiła strażników gminnych. – Przyjechaliśmy na miejsce, aby zabrać kotki do weterynarza – mówi Zbigniew Jakubowicz ze Straży Gminnej. – Zwierzęta leżały na obrzeżach pobliskiej wsi (Siecieborowic), były porzucone w pokrzywach w plastikowej skrzynce. Niestety trzy nie przeżyły. Jednego zabraliśmy do przychodni państwa Aksmanów. Jest w dobrym stanie, zostanie dołączony do kotki, która karmi swoje małe.

Kto pozbył się kociąt? Póki co nie wiadomo, ale strażnicy gminni liczą na to, że ktoś zadzwoni i udzieli im takiej informacji, nawet anonimowo, wtedy będą mogli wyciągnąć konsekwencje. – Jeżeli się ktoś zgłosi, to takiej informacji nigdy nie odpuszczamy – mówi Stanisław Beśka, strażnik gminny – Pojedziemy i sprawdzimy. Każdy telefon szanujemy.

Uczennice SP w Drzemlikowicach Liliana Kurysz i Wiktoria Kaczmarek znalazły kotki

