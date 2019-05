Kilka porcji w słoiku

23-latek zauważył policjantów i się zdenerwował… Dzielnicowi z Jelcza-Laskowic znaleźli przy nim kilka porcji marihuany.

15 maja zauważyli na ul. Wrocławskiej młodego mężczyznę, który na widok patrolu zaczął szybko się oddalać. – Intuicja i doświadczenie zawodowe podpowiedziały funkcjonariuszom, żeby zainteresować się przyczyną tak nerwowego zachowania młodego człowieka – mówi podinsp. Alicja Jędo. – Policjanci wylegitymowali mężczyznę, to 23-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic. W trakcie rozmowy ze stróżami prawa nadal zachowywał się nerwowo i chaotycznie odpowiadał na pytania. W pobliżu mężczyzny wyczuwalny był silny zapach marihuany. To zdecydowało o sprawdzeniu plecaka 23-latka. Policjanci znaleźli słoik z marihuaną. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Oławie, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Przyznał się do posiadania środków odurzających. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności lat 3.

Kategoria artykułu: Na sygnale