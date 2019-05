Zdjęcie ilustracyjne

Poszukiwany uciekał przed policją, miał sporo szczęścia…

16 maja policjanci prewencji zatrzymali 42-latka, który powinien siedzieć w areszcie. – Funkcjonariusze zauważyli kierowcę, który z ich wiedzy mógł być osoba poszukiwaną – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Postanowili to sprawdzić. Niestety, kierowca zlekceważył znaki policji nakazujące mu zatrzymanie się. Zaczął uciekać. Po krótkim pościgu, przy wsparciu innych patroli, został zatrzymany. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy, zatrzymany do kontroli 42-letni mieszkaniec gminy Oława to poszukiwany przez oławski sąd w celu odbycia zastępczej kary aresztu, za nieuiszczenie nałożonej na niego przez grzywny. Mężczyzna został doprowadzony do komendy. Miał jednak sporo szczęścia, nie trafił do aresztu, ponieważ rodzina natychmiast uregulowała należność, którą zatrzymany miał już wcześniej opłacić. To jednak nie koniec kłopotów z prawem 42-latka, mężczyzna odpowie przed sądem za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, który obowiązuje go do stycznia przyszłego roku.

Kategoria artykułu: Na sygnale