Z narkotykami na Zwierzynieckiej

Oława. Tuż przed godziną drugą w nocy policjanci pionu prewencji patrolowali miasto. Na ulicy Zwierzynieckiej zauważyli zaparkowane auto na „obcych” tablicach rejestracyjnych. – Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy osoby siedzące w samochodzie nie potrzebują jakiejś pomocy – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Na ich widok dwóch z czterech mężczyzn zaczęło zachowywać się bardzo nerwowo, do tego stopnia, że mieli problem z okazaniem dokumentów tożsamości. Policjantów zastanowiło nietypowe zachowanie, postanowili sprawdzić co jest tego przyczyną. Przy 23-latku, funkcjonariusze ujawnili 3.5 grama marihuany, a 22-latku, kilka porcji amfetaminy. Podczas przeszukania mieszkania jednego z podejrzanych policjanci zabezpieczyli jeszcze ponad 3 gramy marihuany. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. W toku wykonanych z ich udziałem czynności procesowych przyznali się do posiadania środków odurzających. Twierdzili, ze zakupili je od nieznanej osoby na własny użytek. Aktualnie policjanci sprawdzają ich linię obrony.

Za posiadanie środków odurzających grozi im kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Kategoria artykułu: Na sygnale