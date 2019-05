Znowu jechał pijany!

Ktoś zareagował i powiadomił policję, na szczęście zdążyli zanim ten kierowca zrobił komuś lub sobie krzywdę… Policjanci z Jelcza-Laskowic dostali zgłoszenie o prowadzącym samochód na „podwójnym gazie”. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec gminy Jelcz-Laskowice, który wsiadł do samochodu mimo orzeczonego wobec niego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Po zbadaniu jego stanu trzeźwości wyszło, że ma w organizmie ponad 2.8 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali go na ulicy Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale