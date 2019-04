Włamywali się i kradli. Kolejny raz…

Odpowiedzą za włamania i kradzieże. Przed sądem stanie dwóch 31-latków, zatrzymanych przez oławskich policjantów. Funkcjonariusze udowodnili im osiem przestępstw. Podejrzani włamali się do samochodu i do garażu. Łupem padły głównie elektronarzędzia, narzędzia budowlane, skuter i rower. Policjanci odzyskali część przedmiotów. Jednemu z podejrzanych może grozić kara 10 lat pozbawienia wolności, drugiemu nawet 15 lat, ponieważ popełnił przestępstwo w warunkach recydywy.

Oławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wspólnie dokonali ośmiu przestępstw. Zatrzymani, to dwaj 31-letni mieszkańcy Oławy, wcześniej karani za podobne przestępstwa. Jeden z nich w październiku ubiegłego roku wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności i to właśnie jemu grozi zaostrzona kara.

W wyniku działań operacyjnych funkcjonariuszy, obu mężczyzn zatrzymano. Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie podejrzanym ośmiu zarzutów, dotyczących popełnienia przestępstw przeciwko mieniu na terenie Oławy, w marcu i kwietniu. Funkcjonariusze nie wykluczają, że podejrzani mają na swoim koncie inne przestępstwa, obecnie to sprawdzają.

Mężczyźni włamali się do garażu, z którego ukradli skuter i do samochodu dostawczego, w którym znajdowały się elektronarzędzia i narzędzia budowlane. Ponadto kradli rowery pozostawione pod miejscami zamieszkania właścicieli oraz inne przedmioty, których pochodzenie policja aktualnie ustala.

Policjanci odzyskali część skradzionego mienia, m.in. skuter, rowery i piłę elektryczną.

Sprawa prawdopodobnie ma związek z włamaniami do aut, o których pisaliśmy w połowie kwietnia w papierowym wydaniu „Powiatowej”. Rozmawialiśmy wtedy z jednym z poszkodowanych. Przypominamy ten artykuł poniżej

Do kradzieży doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (8 i 9 kwietnia). Złodzieje włamali się do 4 samochodów. Ukradli elektronarzędzia o wartości kilkunastu tysięcy złotych. – Musieli nas obserwować – mówił jeden z poszkodowanych. – Na parkingu stały inne auta dostawcze, ale do nich się nie włamali. Wiedzieli konkretnie, po co przyszli…

Złodzieje działali w jednym rejonie – to osiedle Sobieskiego. Wybrali auta zaparkowane na Iwaszkiewicza, Chopina oraz Kilińskiego. – Mamy świadomość, że ktoś nas obserwował i to jest najgorsze – mówi mieszkaniec. – Firma należy do narzeczonej, w samochodzie był niezbędny do pracy sprzęt. To dla nas bardzo poważne straty. Ukradli spawarkę i cały osprzęt do niej (maskę ściemniającą, butla, reduktory), poza tym wkrętarkę, wiertarko-wkrętarkę, pistolet do kleju, nowiutką torbę z narzędziami, wszystko, co było w samochodzie zabrali, a najgorsze, że w lutym większość tych rzeczy kupiliśmy… Teraz jesteśmy w kropce, zostaliśmy bez narzędzi. Oszacowaliśmy starty na około 3500 tys. złotych.

Mieszkaniec mówił, że na parkingu, na którym doszło do kradzieży nie ma żadnej kamery. To teren należący do miasta, chodzi o parking sąsiadujący z tym przy samym sklepie „Jakub”. – Już dawno powinni tam zamontować monitoring, bo czasem strach przejść. Non stop przesiaduje tam „margines”, porozbijane butelki to codzienność – mówi mieszkaniec osiedla. – Robią co chcą. Słyszałem, że wcześniej już były tam kradzieże.

Czytelnik, który opowiedział nam o kradzieży, zgłosił sprawę również jednemu z radnych, licząc, że temat będzie podjęty na najbliższej sesji rady miejskiej. Napisał też podanie do władz. – Trzeba coś z tym zrobić – mówi. – Ludzie się boją. Pierwszy raz w życiu zostaliśmy okradzeni, to okropne uczucie. Nie mamy pojęcia co dalej, czy w przyszłości nosić te wszystkie narzędzia do domu i narażać się na to, że złodzieje pójdą za sprzętem do mieszkania?

