Wszyscy zdali egzamin! Są olbrzymim wspraciem

Wszyscy kursanci zdali egzamin i uzyskali tytuł strażaka OSP. To pierwszy kurs podstawowy, gdzie nie trzeba było wskazywać terminu poprawkowego! – To z pewnością dobry znak, świadczy o poważnym podejściu kursantów – mówi Krzysztof Gielsa, rzecznik prasowy KP PSP w Oławie. – Od dziś mogą oni brać udział w działaniach ratowniczych. Ma to duże znaczenie, gdyż strażacy ochotnicy są olbrzymim wsparciem dla działań PSP. W ubiegłym roku brali udział w 35% wszystkich interwencji. Wszystkim gratulujemy oraz życzymy tyle samo powrotów ile wyjazdów!

*

Jak wyglądał egzamin? Zaczęło się od test. 37 pytań z całości materiału, jaki poznali podczas zajęć, które realizowane były co weekend, przez dwa miesiące. Uczestnicy szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych musieli udowodnić, że wiedzą co to jest flashover, Dolna Granica Wybuchowości, jak rozszyfrować skrót GP-6z itp. Pytania nie były łatwe, więc tym bardziej cieszy, iż wszyscy kursanci osiągnęli niezbędne minimum i zaliczyli część teoretyczną.

*

Kolejnym etapem egzaminu była część praktyczna. Przygotowano trzy stanowiska. Tym razem współpraca była możliwa, a nawet konieczna – kursanci działali bowiem w czteroosobowych zastępach. Zarówno technika wykonania zadania, jak i podział zadań pomiędzy rotami oceniany był przez egzaminatorów. Rozwinięcia linii gaśniczej wykonywane były pod czujnym okiem st. kpt. Łukasza Słomy, kierownika kursu. Jak się okazało, nie wszyscy zapamiętali, jaki są zadania strażaków z poszczególnych rot – konieczne były pytania pomocnicze by uzyskać zaliczenie. Na drugim stanowisku kursanci musieli sprawić drabinę. Zastępy pracowały, na zmianę, z drabiną nasadkową oraz D10W. Tu również technika decydowała o sukcesie. Jest to szczególnie ważne, gdyż podczas tej czynności łatwo o kontuzję, na co zwracał uwagę egzaminator – kpt. Piotr Książkiewicz Dowódca JRG Oława. Na trzecim stanowisku kursanci omawiali parametry sprzętu ratowniczego, którym działali podczas zajęć z ratownictwa technicznego. Mł. kpt. Michał Wójtowicz, który tu był egzaminatorem sprawdzał, czy wszyscy wiedzą jak skutecznie i bezpiecznie uruchomić a następne użyć nożyce hydrauliczne, nożyco-rozpieracz oraz urządzenie do otwierania drzwi.

*

*W kursie uczestniczyli strażacy OSP z: Biskupic Oławskich, Bolechowa, Bystrzycy, Dębiny, Domaniowa, Goszczyny, Jelcza-Laskowic, Kończyc, Minkowic Oławskich, Niemila, Osieku, Owczar, Siecieborowic, Siedlec, Sulimowa, Wierzbna i Wójcic.

*

Źródło KP PSP w Oławie

*



Kategoria artykułu: Na sygnale